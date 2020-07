Wechsel nach 22 Jahren Ein neues Gesicht an der Spitze der Leobener Stadtverwaltung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach 22 Jahren folgt Willibald Baumgartner (r.) Wolfgang Domian als neuer Stadtamtsdirektor der Stadt Leoben © Freisinger

Wolfgang Domian war 22 Jahre lang Stadtamtsdirektor von Leoben. Am 30. Juni wechselt er in seinen Ruhestand und übergibt das höchste Amt der Stadtverwaltung an seinen Nachfolger, Willibald Baumgartner, der die Rechtsabteilung der Stadt Leoben leitet. Bei der Amtsübergabe überreichte Domian seinem Nachfolger symbolisch eine Staffel mit den eingravierten Namen der Stadtamtsdirektoren in Leoben seit 1945.