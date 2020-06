Facebook

Am Marterlweg in Kammern gibt es Interessantes für jung und alt zu entdecken © KK

Ein Marterl erinnert an einen 1953 verunglückten Holzknecht, ein anderes an einen bei einem Autounfall verstorbenen 22-Jährigen und wieder eines an einen in der Liesing ertrunkenen Landwirt. Eine Kapelle wurde aus Dankbarkeit über die Genesung eines Sohnes von dessen Eltern errichtet.