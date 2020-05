Kleine Zeitung +

Stadt Leoben Diskussion um Gemeinderats-Wahlwerbung losgetreten

Leobener SPÖ-Wahlkampfleiter Heinz Ahrer schlug Verzicht auf Plakat- und Transparentwerbung in der Stadt Leoben vor. Das kommt bei der Opposition nicht so gut an, weil die SPÖ seit Wochen an prominenter Stelle werbe.