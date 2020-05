15. Mai„Wilder Berg“ wird am Freitag wieder für Besucher geöffnet

Der Transport der Gäste erfolgt vorerst mittels Bussen. Der Sessellift steht noch bis 29. Mai still.

Saisoneröffnung: Georg Bliem und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl © WILDER BERG MAUTERN/NORBERT ORTNER

Gute Nachrichten gibt es vom Wilden Berg in Mautern – der Tierpark öffnet am Freitag (15. Mai) wieder seine Tore und hat in den kommenden Wochen jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Der 65 Hektar große Alpentierpark bietet genügend Platz, um die Sicherheits- und Abstandsvorschriften für Besucher umsetzen zu können.