In Mautern können die Wildkatzen ab Juli über einen Gang, der über den Köpfen der Besucher verlaufen wird, ihre Gehege wechseln. Die Eröffnung am wilden Berg ist für 21. Mai geplant.

Das neue Wildkatzengehege mit einem 30 Meter langen Verbindungsgang © Michael Gletthofer

Wir haben im Moment wirklich viele Baustellen, die bis zur geplanten Eröffnung am 21. Mai fertig sein sollen“, erklärt Georg Bliem von den Planai-Hochwurzen-Bahnen, zu denen der „Wilde Berg“ in Mautern gehört. Geplant war der offizielle Saisonstart am Wilden Berg am Donnerstag. Durch das Coronavirus und die dadurch bedingten Maßnahmen sei das aber nicht möglich gewesen.