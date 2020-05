Facebook

Viele Stunden Arbeit waren nötig, um den Lehr- und Erlebisweg Schichtturm in Eisenerz zu sanieren © KK

Viele Stunden Arbeit haben einige Männer in Eisenerz hinter sich gebracht, die es sich in den vergangenen Wochen zur Aufgabe gemacht haben, den Lehr- und Erlebnisweg Schichtturm am ehemaligen Huntslauf wieder in Ordnung zu bringen. Durch Holzzschlägerungsarbeiten und Verwachsungen war es notwendig geworden, den Weg auf Vordermann zu bringen und gefahrlos begehbar zu machen. Vor allem auch deshalb, weil der Themenweg, der mit großer Sorgfalt und Liebe von den Mitgliedern der Naturfreunde Eisenerz gestaltet wurde, heuer seinen 20. Geburtstag feiert.