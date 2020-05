Kleine Zeitung +

Lockerung der Coronamaßnahmen in Leoben Neuigkeiten zu Musikschule, Kindergärten und Citymanagement

Das Citymanagement am Hauptplatz öffnet wieder am Montag, dem 11. Mai, ab da dürfen auch Musikschüler wieder zum Einzelunterricht in der Leobener Musik- und Kunstschule.