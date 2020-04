Ab Mitte Mai Gastwirte und Beherberger können bald ihre lang ersehnten Gäste empfangen

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Schwestern Barbara Hofmann-Gietl und Petra Wachter-Gietl vom Landgasthof Gietl in Kammern und Gerhard Brix vom Erzberg alpin Resort in Eisenerz © KK/Birnbaum

Wirte und Stammtische mussten jetzt eine Zeit lang ohne ihre Stammgäste auskommen. Viel Gesprächsstoff und gemeinsame Stunden sind da liegen geblieben. Das soll ja grundsätzlich ab 15. Mai wieder möglich sein, wenn Lokale bis 23 Uhr geöffnet haben dürfen – mit Mund-Nasenschutz und genügend Sicherheitsabstand. Wie das in der Praxis dann genau aussehen wird, wird sich zeigen und wird von so manchen Gastwirten in der Region noch sehr mit Skepsis betrachtet.