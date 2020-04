Kleine Zeitung +

Kammern Gartenhütte geriet in Brand: Feuerwehren verhinderten Schlimmeres

Aus bisher unbekannter Ursache war am Dienstagabend eine Gartenhütte in Seiz in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Seiz und Kammern hatten die Flammen aber sehr schnell im Griff.