Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ehrenamtlich arbeitet das Leobener Start-up-Projekt „HydroX“ an einer kostengünstigen Lösung für notwendige Covid-Beatmungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Medizintechniker Arne Sieber entwickelte mit seinem Leobener Start-up-Prjekt HydroX den Prototypen eines einfachen Corona-Beatmungsgerätes © KK

Vernetzte Geräte zur Grundwasserpegelmessung zu entwickeln, ist das Aufgabengebiet des Start-up-Projekts „HydroX“ am Zentrum für Angewandte Technologie in Leoben. Derzeit arbeiten der Medizintechniker Arne Sieber und seine Mitarbeiter in Homeoffice. Auch dort agieren alle gemeinsam als Team und haben sich einer Herausforderung gestellt, die derzeit Priorität hat: die Entwicklung eines kostengünstigen, mechanischen Notfall-Beatmungsgerätes auf Basis von Taucherbeatmungssystemen.