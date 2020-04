Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Martin Pauer, Bezirksärztevertreter aus Kalwang, ärgert sich über das Nichtinformieren der Hausärzte über positiv getestete Covid 19-Patienten. Das Ministerium will sich das anschauen.

Martin Pauer knn nicht mehr lachen: Hausärzte bekommen keine Information, wenn ihre Patienten positiv auf Covid 19 gestetet wurden

Es ist sicherlich vieles gut und richtig, was im Rahmen der Corona-Pandemiebekämpfung verordnet und als Maßnahme erlassen wird. Eines ist aber absolut unverständlich, dass wir behandelnden Hausärzte von offizieller Seite noch immer nicht über vorliegende positive Testungen beziehungsweise Quarantäneverordnungen unserer Patienten informiert. Das geht so nicht“, erklärt Martin Pauer, praktischer Arzt in Kalwang und Leobener Bezirksärztevertreter.