Alltag in Bildern So nützen die Menschen in der Region Leoben ihre Corona-Auszeit

Sensationell, wie kreativ die Menschen in der Region Leoben sind, wenn es um die positive Gestaltung ihrer Zeit in der Corona-Krise geht.

Ob Kunst auf der Straße oder mit Vollvisierhelm einkaufen gehen: Schickt uns doch auch Fotos oder Videos von eurem Alltag © KK

Schwungvolle musikalische Klänge und die Schönheit der Natur hat Rudolf Vorlen aus Wald am Schoberpass in einer Diashow unter einen Hut gebracht. „Als kleine Hilfe für die Einsamen“, meint der betagte Herr, der die Diashow mit seiner Frau zusammengestellt hat. Er hat wie viele Menschen in der Region die Zeit daheim in der Corona-Krise genützt, sich kreativ zu betätigen.