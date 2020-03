In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Künstler Georg Brandner aus Niklasdorf, Kulturpreisträger der Stadt Leoben, möchte mit einem Werk in der Corona-Krise Mut machen.

Das Kunstwerk hat Brandner an der Hauswand seines Ateliers befestigt © Georg Brandner

Georg Brandner ist ein Fan von spontanen Ideen, um nicht zu sagen, von Eingebungen. Jedenfalls macht er als bildender Künstler gerne Nägel mit Köpfen. Und auf genau diese Art und Weise entstand sein jüngstes Projekt. „Ohne C 19“ ist der Titel seines eindeutig sakral angehauchten Kunstwerks, das er an die Fassade seines Hauses in Niklasdorf montiert hat.