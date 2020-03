Schulschließungen im Bezirk Leoben„Es sind keine Ferien, weder für Lehrer noch für Schüler“

Durch das Coronoavirus ist auch das schulische Geschehen arg in Mitleidenschaft gezogen. Direktoren sind aber vorbereitet und Gemeinden warten Richtlinien ab.

Also eines kann ich gut vorausschicken: Wir haben das E-Learning sehr gut im Griff. Nicht nur unsere Schüler, auch unserer Lehrer können damit umgehen“, ist Wilfried Fürbaß überzeugt. Er ist Direktor der HAK Eisenerz und bereitet sich, wie seine Kollegen anderer Höherer Schulen im Bezirk Leoben auf die kommenden Wochen vor – ohne Schüler in den Klassenzimmern, aber mit Lehrauftrag. „Wir müssen ja von heute auf morgen alles auf die Reihe bekommen. Wir werden es natürlich schaffen, aber es ist mit viel Organisation verbunden“, fährt er fort. Die Schüler würden per Internet mit Lernstoff und Übungen versorgt.