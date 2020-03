Der Eisenerzer Franz Illmaier, ehemaliger Bergdirektor am Erzberg, verstarb kurz nach seinem 90. Geburtstag.

Bergdirektor Franz Illmaier (VA Erzberg) verstarb kurz nach seinem 90. Geburtstag. Dienstag wird er in Eisenerz beerdigt. © Privat

Am öffentlichen Leben nahm Franz Illmaier, ehemaliger Bergdirektor am Erzberg, bis ins hohe Alter teil. Ende Februar verstarb er kurz nach seinem 90. Geburtstag. Heute, Dienstag, wird er um 15.45 Uhr am Stadtfriedhof Eisenerz beigesetzt.