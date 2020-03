Facebook

Ein C 12-Hubschrauber war im Einsatz © Sujet: Jürgen Fuchs

Am Samstag unternahm eine 28-Jährige Alpinistin aus dem Bezirk Amstetten in Niederösterreich eine Skitour auf den Schwarzenstein in Eisenerz. Bei der anschließenden Abfahrt kam die mit Helm und ordentlicher Ausrüstung gut ausgestattete Niederösterreicherin vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers etwa 100 Meter unter der Hochalm zu Sturz und verletzte sich am Knie. Aufgrund der Verletzung war ihr ein selbstständiger Abstieg nicht mehr möglich, woraufhin sie mit ihrem Handy den Notruf wählte.