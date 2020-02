Facebook

Günter Pichler, Hobbyfotograf aus St. Stefan © KK

"Ich habe lang überlegt, was für eine Bilderserie ich zu meinem Jubiläum 35 Jahre Fotografie präsentieren werde", erzählt Günter Pichler, Hobbyfotograf aus St. Stefan. Alleine aufgrund der riesigen Anzahl an Bildern, die er in den vergangenen Jahrzehnten geschossen habe, falle ihm eine Auswahl für Ausstellungen schwer. „Außerdem bin ich in vielen Themenbereichen der Fotografie tätig“, bemerkt Pichler, der in der Region bekannt ist wie ein bunter Hund.