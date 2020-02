Einsatzkräfte aus Trofaiach und Leoben mussten in der Nacht auf Montag zu einem Gartenhüttenbrand ausrücken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren Trofaiach, Laintal und der BF Voestalpine Donawitz waren im Einsatz © FF Trofaiach

In der Nacht von Sonntag auf Montag gerieten im Laintal in Trofaiach ein Gartenhaus sowie eine angrenzende Thujenhecke in Brand. Um 1.09 Uhr wurden die Feuerwehren Laintal, Trofaiach sowie das Atemschutzfahrzeug der Betriebsfeuerwehr Voest Alpine Donawitz alarmiert.