Eisenerzer wurde in Lokal brutal verprügelt. Polizei ermittelt gegen eine 21-jährige Frau und deren zwei Begleiter.

In Eisenerz brutal verprügelt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei in Eisenerz ermittelt noch den genauen Tathergang, bei dem ein 46-jähriger Eisenerzer schwere Kopfverletzungen davontrug © Johanna Birnbaum

In Eisenerz herrscht große Betroffenheit: Ein 46-jähriger Einheimischer ist in einem Lokal brutal zusammengeschlagen worden. Der Mann liegt im LKH Hochsteiermark in Leoben. Er ist außer Lebensgefahr. Doch die Folgen der brutalen Attacke der mutmaßlichen 21-jährigen Haupttäterin und ihrer zwei Begleiter (30 und 29 Jahre alt) für das Opfer sind fatal: Das Sehvermögen eines Auges wird nicht mehr hergestellt werden können. Eine Erblindung ist wahrscheinlich.