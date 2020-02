Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Er wollte am Freitagabend nur seine Rückenschmerzen behandeln und löste dabei fast einen Zimmerbrand aus. Ein 26-Jähriger legte sich im Studentenheim in Leoben in sein Bett und versuchte, mit einer elektrischen Infrarotwärmelampe seine Rückenschmerzen zu lindern.