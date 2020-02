Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach 15 Jahren treten die Söhne Mannheims wieder in Leoben auf: Am 4. Juli im VAZ Schladnitz © Comcat PR

Fünfzehn Jahre ist es her, da hat am Leobener Hauptplatz nicht nur ein, sondern mehrere Lieder ihre Lippen verlassen. Nun kommen sie wieder – am 4. Juli spielen die Söhne Mannheims im VAZ Schladnitz auf. „Eine richtig lässige Live-Band mit Musik zum Mitsingen. Die kennt halt jeder“, ist sich Hannes Kaufmann sicher, der die Mannheimer im Juli 2020 nach Leoben holt, zusammen mit Oliver Seebacher, mit dem er im vorigen Jahr bereits Seiler und Speer in die Region gebracht hat.