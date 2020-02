Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Firma Climakraft musste Insolvenz anmelden © Sujet Markus Traussnig

Das Kälte- und Klimatechnikunternehmen Climacraft GmbH, das seinen Sitz im Gewerbepark Stadlhof in der Gemeinde Traboch hat, ist insolvent, wie der Kreditschutzverband 1870 mitteilt. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung wurde am Dienstag am Landesgericht Leoben eröffnet.