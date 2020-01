Österreich-Premiere Jägerbataillon 18 für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

Als erster militärischer Verband in Österreich wurde das Jägerbataillon 18 als „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommandant Karl-Heinz Tatschl (mit Gütesiegel), Militärkommandant Heinz Zöllner (l.) und Hermann Kronberger (r.) mit alle Ehrengästen © Johanna Birnbaum

Hinter dem Jägerbataillon 18, das in der Landwehrkaserne St. Michael beheimatet ist, liegt ein Jahr voller Arbeit. Nicht nur im militärischen Sinn, sondern auch als Arbeitgeber für 260 Frauen und Männer. Und genau in diesem Bereich durchlief das Bataillon ein Jahr lang einen staatlichen Zertifizierungsmechanismus, dessen Ergebnis Dienstag in Wien und gestern, Mittwoch, auf dem Hof der Landwehrkaserne gefeiert wurde: Das Jägerbataillon 18 wurde als „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ zertifiziert und erhielt ein staatliches Gütesiegel.