Anfang Jänner 2019 begann es im Norden des Bezirks Leoben unaufhaltsam zu schneien. Radmer war ganz, Eisenerz und Hieflau (Felssturz) teilweise von der Außenwelt abgeschnitten. In Wald am Schoberpass lag auch meterhoch der Schnee © Repro: KK

Begonnen hat der Schneefall gleich nach Neujahr. Die Freude war groß, aber sie währte nicht so lange, als es einfach nicht mehr aufhören wollte zu schneien. Wegen Lawinengefahr musste die L127 nach Radmer gesperrt werden. 500 Menschen saßen in der kleinen Gemeinde tagelang fest. Bei kurzfristigen Wetterbesserungen, die Versorgungsflüge möglich machten, wurden Lebensmittel, die bei der Feuerwehr in Admont gebunkert worden waren, aber auch Sauerstoff für einen Patienten eingeflogen. Ein kleines Mädchen, das seine Großmutter über die Feiertage besucht hatte, wurde schließlich aus Radmer ausgeflogen, um zu seinen Eltern zu kommen.