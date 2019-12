Wir wollten wissen, was sich Kommunalpolitiker im Bezirk Leoben von der neuen Landesregierung erwarten und wie zufrieden sie sind.

Bürgermeister Kurt Wallner (r.) freut sich über den neuen Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang, der aus Leoben stammt © Andrea Walenta

Ich begrüße die Regierungsarbeit zwischen ÖVP und SPÖ, sie ist eine weiß-grüne Allianz für die Steiermark“, meint Leobens SP-Bürgermeister Kurt Wallner. Die Aufgabenfelder seien klar definiert und an der Spitze würden mit Hermann Schützenhöfer und Anton Lang zwei Routiniers stehen, die die Kompetenz haben, die Steiermark in ruhige Fahrwasser zu führen, um Projekte für die Zukunft umsetzen zu können. „Ich bin sehr zufrieden mit der Landesregierung, denn ich war immer ein Verfechter der Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ, weil sie für die Kommunen die beste ist“, so Wallner. Er freue sich auch, dass der Landeshauptmannstellvertreter aus Leoben komme, das könne kein Nachteil für die Stadt sein.