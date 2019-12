Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helga Steiner und Ernestine Hochegger (v.l.) sehen die Weihnachtszeit sehr positiv © Andrea Walenta

"Wenn Weihnachten weh tut“ – unter diesem Titel gibt es heuer zum zweiten Mal eine Segensfeier für Trauernde, zu der evangelische und katholische Kirche gemeinsam laden. Und zwar am Freitag, dem 20. Dezember, um 18 Uhr in die Stadtpfarre St. Xaver in Leoben.

Man möchte den Menschen vermitteln, dass Trauer möglicherweise einsam macht, aber Betroffene dennoch nicht alleine sind. Dabei geht es nicht nur um Menschen, die jemanden durch Tod verloren haben, sondern auch um jene, die Trennungserfahrungen haben, erklärt Monika Brottrager-Jury von der Pflegheimseelsorge. Mit dabei auch Bert Brottrager von der Krankenhausseelsorge und Christine Hebenstreit, Caritas-Regionalkoordinatorin.

In die Vorbereitungen der Segensfeier involviert sind auch zwei Betroffene, die schon im Vorjahr dabei waren. Ihnen hat die Segensfeier richtig gutgetan.