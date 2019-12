15,8 Millionen Euro werden im nächsten Jahr in der Stadt Leoben für diverse Vorhaben investiert. Darunter der Congress.

Finanzdirektorin Andrea Pichler, Bürgermeister Kurt Wallner und Finanzstadtrat Willibald Mautner © Andrea Walenta

Alles neu in Sachen Haushaltsrecht. Um die Finanzen von Gemeinden mit jenen in der Privatwirtschaft vergleichen zu können, wird nun das Haushaltsrecht der Gemeinden umgestellt.

„Eine große Herausforderung für kommunalpolitische Verantwortungsträger und die Finanzverwaltung“, wie Willibald Mautner, Leobens Finanzstadtrat, betont. Nichtsdestotrotz habe die Stadt Leoben ihre Hausaufgaben gemacht und das Budget für das kommende Jahr fristgerecht erstellt, so Stadtrat Mautner.