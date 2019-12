Kleine Zeitung +

Start der Skisaison Ab Samstag am Präbichl die Piste runter wedeln

Am Samstag, dem 7. Dezember, können alle kleinen und großen Skihasen ihre Bretter aus dem Keller holen, am Präbichl öffnet der erste Lift. In Wald am Schoberpass hofft man, in einer Woche zu starten.