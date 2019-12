Müllsammeln Saskia und Sarah aus St. Stefan packen selbst für die Umwelt an

Facebook

Sarah Karner und Saskia Kollegger sind ein Paar, dem Natur, Umwelt und Tiere sehr am Herzen liegt © Isabella Jeitler

Kein Zigarettenstummel, Zuckerlpapier, keine Bierdose oder sonst was, das da einfach nicht hin gehört, bleibt weiter ruhig und unbeachtet am Boden liegen, wenn Saskia Kollegger und Sarah Karner aus St. Stefan unterwegs sind. Jedem noch so kleinen Fuzerl Müll nehmen sie die Chance, es sich auf einer schönen Lichtung im Wald, hoch oben am Gipfel zwischen Latschen und Geröll oder entlang des Ufers der Mur gemütlich zu machen. Die zwei Frauen sind naturverbunden, tierlieb und leben ein äußerst umweltbewusstes Leben – aber alles mit Maß und Ziel.