Helmut Wiesmüller, Leiter des Arbeitsmarktservice Leoben © Isabella Jeitler

Grund zur Freude gibt die gegenwärtige Entwicklung am Arbeitsmarkt im Bezirk Leoben. „Im Vergleich zu anderen Bezirken in der Steiermark liegen wir mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit von vier Prozent sehr gut“, meint Helmut Wiesmüller, Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice in Leoben. In anderen Bezirken gibt es einen Anstieg an arbeitslosen Personen oder zumindest nur einen kleinen Rückgang.