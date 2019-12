Facebook

350.000 Menschen gelten in Österreich als akloholkrank. Die trockene Alkoholikerin Steierin Ingrid (59) schafft es seit März, keine Alkohol mehr zu trinken (Sujetbild) © Fotolia

Einsamkeit, Überbelastung, Verzweiflung. In der Adventzeit fühlen sich viele Menschen alleingelassen. Viele suchen Trost im Alkohol. In Österreich sind etwa 350.000 Menschen alkoholkrank, bei mehr als 740.000 wird der Konsum als gesundheitsgefährdend gesehen. Die Obersteirerin Ingrid (59, Name von der Redaktion geändert) will warnen, wie schnell man vom gesellschaftlichen Trinken in die Alkoholsucht abdriftet – mit ihrer Geschichte vom Weg in die Sucht und aus der Sucht.