Im Kalwanger Fohlenhof lädt der Kabarettist Mike Supancic am Freitag, dem 6. Dezember, um 19.30 Uhrzu einem "Familientreffen". © KK

DONNERSTAG, 5.12.

KAMMERN. 22. Krampuslauf des Ehrenfels-Pass. Beginn 19 Uhr am Markplatz.



LEOBEN. Wo das Christkind zu Hause ist . Adventstadt Leoben. 15.45 Uhr: Nikolaus, 16.30 Uhr: Kinderkrampusshow, Livemusik mit „Die Teuflische Kramperlband“.



LEOBEN. Konflikte sind Wachstumschancen. Workshopreihe „Achtsam erziehen, Kinder verstehen“. take off, Peter-Tunner-Straße 14, von 18 bis 21 Uhr.



LEOBEN. Eltern-Kind-Treff. Infos unter Tel. (03842) 4062-372 oder email: buergerkommunikation@leoben.at. Die ZeiLE, Am Lerchenfeld A1, 9.30 bis 11 Uhr.



LEOBEN. Seniorenklub der Stadt Leoben mit Seniorenbetreuerin Helga Schmidt. Die ZeiLE, Am Lerchenfeld A1, 13 bis 17 Uhr.



TROFAIACH. Krampustag in Trofaiach. Kinderfreundliches Krampusspiel mit den Trofaiacher Teufeln. Zu Gast: Kuim-Teifeln und Wildfeldpass. Hauptplatz, 18 Uhr.



TROFAIACH. Mütter/Elternberatung um 14 Uhr im Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c.



TROFAIACH. Spaß am Singen. Gesangsrunde mit Frauen, Infos bei Hannelore Schwarzl (Tel. 0699-12 71 99 37). Cafe „Die Chillerei“, Gößgrabenstraße 17 um 16 Uhr.



ST. MICHAEL. Kinderkrampus um 17 Uhr am Heinz-Jungwirth-Platz (vor dem Gemeindeamt).



ST. PETER-FREIENSTEIN. Kinderkrampus auf dem Gemeindeplatz, 17.30 Uhr.



EISENERZ. Adventstunde im Krippenhaus. 18 Uhr.



EISENERZ. Traditionelles Krampustreiben am Bergmannplatz mit den Gruppen Wismath und Diablo Pass. 18 bis 19 Uhr.