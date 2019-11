Hauptplatz oder Kirchplatz?Heiße Debatte um Standort des Leobener Bauernmarkts

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Rieser von der Firma Schacherl ist Initiator der Unterschriftenaktion © Brigitte Schöberl

Klamme Hände und Dauerregen halten Kunden und Standbetreiber am Bauernmarkt in Leoben nicht davon ab, über das derzeitige Thema Nummer Eins zu reden. Seit einigen Tagen ist unter Standbetreibern, Geschäftsleuten und Kunden eine große Debatte aufgepoppt: Soll der Bauernmarkt denn nun nach Ende der Bauarbeiten am Kirchplatz wieder auf seinen Stammplatz zurückziehen? Oder soll doch besser das zeitweilige Ausweichquartier am neu gestalteten Eingangsbereich am Nordende des Hauptplatzes der fixe Standort werden?