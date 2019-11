Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leopold Ulrich, Alexandra Baumgartner, Claus Kastner, Anna Wassler, Bürgermeister Kurt Wallner © Freisinger

Das Bildungszentrum Pestalozzi in Donawitz bietet seit Anfang des Schuljahres jeweils eine Klasse der Volksschule und der Neuen Mittelschule mit dem Schwerpunkt Englisch an. In einem einjährigen Prozess wurden die Lehrpläne, entsprechend der Englisch-Unterrichtsprogramme von Herbert Puchta, angepasst. Er ist gebürtiger Trofaiacher, Autor fachdidaktischer Bücher und international anerkannter Experte auf dem Gebiet Fremdsprachenvermittlung. Mit verstärktem Englischunterricht ab der ersten Schulstufe sollen die Kinder bestmöglich in ihrer sprachlichen Entwicklung unterstützt werden. In der täglichen Englischstunde sowie in acht Projekttagen, die vom Lehrpersonal mit einem Native Speaker bestritten werden, werden fremdsprachliche Fertigkeiten in verschiedenen Themenbereichen auf kindgerechte Weise vermittelt.