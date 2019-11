Markus Ritzinger (14) aus Eisenerz ist einer von fünf Finalisten beim „Steirischen Harmonikawettbewerb 2019“ am Samstag, dem 9. November, in Lannach - und seine Anspannung steigt.

Markus Ritzinger (14) spielt im Finale des Harmonikawettbewerbs © ORF/EISNER

Eine gewisse Anspannung sei schon da, erklärt der 14-jährige Markus Ritzinger aus Eisenerz. Und die darf auch da sei, schließlich qualifiziert man sich nicht jeden Tag für das große Finale beim „Harmonikawettbewerb 2019“, das am kommenden Samstag, dem 9. November, um 14.45 Uhr in der Steinhalle in Lannach über die Bühne gehen wird. Nervositätssteigernd ist sicherlich, dass alles live in ORF 2 übertragen wird.