Leoben Baumschlägerungen: Häuselberg wird für Verkehr gesperrt

Von Montag, dem 4. November, auf Dienstag, dem 5. November, wird in der Kärntnerstraße in Leoben kurzzeitig in totales Fahrverbot erlassen. Ausweichen kann man in dieser Zeit über die Prettachstraße über die Brücke nach Hinterberg.