In Leoben und Eisenerz kann man die morgige Nacht im Museum verbringen. Zwischen eiszeitlichen und postalischen Besonderheiten.

Die heurige Ausstellung „Eiszeit Safari“ steht im Mittelpunkt der Langen Nacht der Museen in der Kunsthalle Leoben © Freisinger

Bereits zum 20. Mal geht am Samstag, dem 5. Oktober, die „Lange Nacht der Museen“ des ORF in ganz Österreich über die Bühne. Mit dabei sind insgesamt 730 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen, die von 18 Uhr bis 1 Uhr in der Früh geöffnet haben.