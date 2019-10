Nach Problemen mit der Paketzustellung und zahlreichen massiven Beschwerden von Kunden in Leoben-Judendorf kündigte die Post AG den Vertrag mit dem Subunternehmer.

In Leoben-Judendorf gab es in den vergangenen Tagen massive Versäumnisse bei der Paketzustellung © Sujet: Jürgen Fuchs

Als zahlreiche Postkunden ihre Pakete in Leoben-Judendorf auf den Postkästen abgelegt vorfanden, war für viele das Maß voll: Denn zuvor hatten sie bereits ein E-Mail von dem Zusteller erhalten, dass er es nach einem erfolglosen Zustellversuch voraussichtlich ein weiteres Mal versuchen werde – am darauffolgenden Werktag. Der Zusteller habe das Paket nicht unbeaufsichtigt im Haus ablegen wollen. Daher habe er es wieder mitgenommen. Wenn es keinen weiteren Zustellversuch geben sollte, beziehungsweise dieser erneut nicht von Erfolg gekrönt sei, könne der Postkunde sein Packerl in der Postfiliale abholen.