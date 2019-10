Rania Khalil, Sängerin aus Wien mit Wurzeln in der Region Leoben, besticht in ihrem ersten großen Soloabend im Stadttheater Leoben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rania Khalil mit Heinz Moser, Direktor der Kunst- und Musikschule Leoben © Katarina Jelicic

Rania Khalil füllt das Stadttheater Leoben. Fast bis auf den letzten Platz. Einfach so. Und das bei ihrem ersten großen Soloabend, den sie als Sängerin und Musikern bestreitet. Und sie füllt das Stadttheater aus. Mit ihrer Stimme nämlich. Und ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz. Einfach so. Sehr beeindruckend, was die junge Dame aus St. Peter-Freienstein drauf hat.