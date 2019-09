Das Museum für Geschichte Graz zeigt in der Ausstellung „Steirerland im Arbeitsg’wand“ Betriebe aus der Region Leoben im Wandel.

Hochofenanlagen in Leoben-Donawitz im Jahr 1927 © Karl Krall

Auf einer ganzen Doppelseite ausschließlich Fotografien in Schwarz-Weiß: Ja, die folgenden Zeilen drehen sich um eine Ausstellung historischer Natur. „Steirerland im Arbeitsg’wand“ nennt sich diese. Zu sehen ist sie im Museum für Geschichte in der Sackstraße 16 in Graz.