MVG-Geschäftsführer Gerhard Deutsch ist die treibende Kraft hinter dem neuen Konzept © Marco Mitterböck

Nicht nur der Gemeinderat von Kapfenberg, sondern gleich 14 obersteirische Gemeinden (siehe Infokasten) befassen sich in diesen Tagen mit dem öffentlichen Nahverkehr. In Österreich bereits seit 1907 geregelt und in weiterer Folge auch auf den einzelnen Routen geschützt, hat es die EU auf die Vergabe der unterschiedlichen Linien abgesehen.

Weil rechtlich neben einer EU-weiten Ausschreibung aber auch eine interkommunale Zusammenarbeit möglich ist, dürften – sofern die Beschlüsse in den jeweiligen Gemeinderäten durchgehen – die 14 Gemeinden gemeinsame Sache machen. Angestrebt wird aus diesem Grund die Gründung der 4takt-Verkehrs-GmbH, ein Novum in Österreich.