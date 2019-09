Dem BG/BRG Leoben Neu wird am 30. September der Status „Botschafterschule des Europäischen Parlaments“ in Wien verliehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eva Tomaschek (links) mit Lena Brunner, Gerlinde Lick und Anja Ruppnig © Clara Melcher

Wochenendtrips an kroatische Strände, ohne sich Gedanken über die Ein- und Ausreise machen zu müssen. Die Möglichkeit, im Rahmen von „Erasmus+“ in allen EU-Ländern zu studieren, und dabei Taschengeld zu kassieren.

Ein Leben in Frieden. Die Generation, die aktuell die österreichischen Oberstufenklassen besucht, ist mit den Privilegien der Europäischen Union aufgewachsen.