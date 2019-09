Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Roswitha Ferstl ist Lehrerin und fährt jeden Tag entlang der Kärntner Straße ins Alte Gymnasium © Clara Melcher

In Zeiten, in denen der Klimaschutz groß geschrieben wird, und Politiker im Wahlkampf darüber diskutieren, wer die bessere Alternative zu Erdöl, CO2 & Co gefunden hat, verfolgen auch viele Stadtgemeinden zunehmend das Anliegen, ihre Bewohner zum Fahrradfahren zu ermutigen. Kommt man jedoch ins Gespräch mit Leobenern, die das Radwegenetz der Stadt im Schlaf abfahren können, fällt auf, dass es in Leoben noch die ein oder andere Schwachstelle im Radkonzept gibt.