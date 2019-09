Kleine Zeitung +

Proleb Neue Spielplätze für Volksschule und Freizeitanlage

Zwei neue Spielplätze sind in der Gemeinde Proleb in Betrieb. In dem Hof der Volksschule Proleb wurde ein Motorik-Klettergerüst gebaut. Die öffentliche Freizeitanlage verfügt außerdem über mehrere neue Spielgeräte.