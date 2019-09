Immer mehr Plastik im Biomüll: Franz Poschacher, Besitzer einer Kompostieranlage in Kraubath, wünscht sich mehr Sorgfalt.

Kritik an Trennmoral

Franz Poschacher, Kompostierexperte aus Kraubath © Isabella Jeitler

Jedes Plastiksackerl im Biomüll ist eines zu viel. Und auch Kaffeekapseln oder Dosen haben ihre eigene Tonne, die sicher nicht braun ist. Dass die Anonymität und ein fehlendes Bewusstsein Schuld an dem Fehlverhalten in Sachen Mülltrennung sind, glaubt Franz Poschacher aus Kraubath, wo er eine Kompostieranlage betreibt und tagtäglich mit der braunen Tonne zu tun hat, die bei genauerer Betrachtung gar nicht mehr so braun ist.