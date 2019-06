Das „Deep Forest Metal Meeting“ - ein Musikfestival, hat am Samstag viele Rock- und Metalröhren nach St. Stefan in den Murwald geholt.

Unter den Fans herrschte von Beginn an beste Stimmung © Isabella Jeitler

Man hört sie bereits aus der Ferne, die schweren, eisernen Töne, die aus dem so unscheinbar aussehenden Wald in St. Stefan dröhnen. Sehen tut man auf den ersten Blick aber noch recht wenig, außer viel Wald. Jeden Schritt, den man dem Murwald in St. Stefan näher kommt, spürt man den Bass ein kleines bisschen mehr im Bauch.