Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer war am Donnerstag bei der Präsentation des Projekts in Leoben © Aldin Bektas

Ziel des Projekts „Jugendregion 2018“, das von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer aus der Taufe gehoben wurde, ist es, jungen Leuten in der Obersteiermark-Ost deren Vorteile und Vorzüge bewusst zu machen. Gleichzeitig soll das Image der Region und deren Selbstbewusstsein mit gezielten Aktionen gestärkt werden. Am Donnerstag wurden in der Kunsthalle Leoben bisher umgesetzte Projekte vorgestellt.