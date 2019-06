Tag der Abfallwirtschaft in Leoben„Bürger müssen lernen, richtig Müll zu trennen“

Vermeidung, Sammlung und Verwertung von Kunststoffverpackungen war zentrales Thema am Tag der Abfallwirtschaft in Leoben.

Roland Baumann, Christian Schreyer, Rene Traar, Ralf Mittermayr, Martin Wellacher (hinten v. l.) Kurt Wallner, Ingrid Winter, Alfred Krenn (Mitte) © Isabella Jeitler

Prominent vertreten in Form von Sackerln, Flaschen und sämtlichen Verpackungen ist Plastik in jedem Haushalt zu finden. „Das Bisserl Müll, den wir daheim produzieren wird wohl nicht so viel ausmachen“ – denken viele. Aber genau „das Bisserl Kunststoffmüll“, den Endkonsumenten – also Privatpersonen zu Hause oder im Kleingewerbe produzieren – machen drei Viertel der gesamten Kunststoffabfälle aus.