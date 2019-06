Facebook

Die meisterlichen Nachwuchsmannschaften der Spielgemeinschaft Niklasdorf/Proleb: U12, U15 und U17 mit ihren Betreuern © KK

Die Meisterfeier am Samstag war für die Spieler, Mitglieder und Funktionäre der Spielgemeinschaft Proleb/Niklasdorf ein Feiertag. Schließlich kann man nicht immer drei Meistertitel an einem Tag feiern. „Das ist ein schöner Erfolg für unsere Nachwuchsarbeit, an dem viele Menschen beteiligt sind“, freut sich Jugendbetreuer Robert Suta.