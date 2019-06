Facebook

August Zoebl und der Erzberg – eine besondere Beziehung, deren Niederschlag sich nun unter anderem im Bildband „Erzberg“ wiederfindet. © Johanna Birnbaum

Quadratisch ist das Format des neuen Buches von August M. Zoebl, in dem er den Erzberg in all seinen Facetten fotografisch festgehalten hat. „Erzberg“ lautet der schlichte Titel der im Leykam-Verlag erschienenen 144 Seiten starken Liebeserklärung an den steirischen Brotlaib.